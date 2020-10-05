Dağlık Karabağ: Paşinyan New York Times'a konuştu, 'Hastalanmasaydı Trump ile Türkiye’nin rölünü görüşecektim' dedi

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Perşembe günü Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonla görüştüğünde hassas bir konuyu gündeme getirdi: ABD'nin uzun zamandır müttefiki olan Türkiye'nin, tartışmalı dağlık bölgede etnik Ermenilere karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanmasını durdurmak için neden hiçbir şey yapılmıyordu?"

Haberde, Paşinyan'ın Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi:

New York Times gazetesine bir röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını, ancak bu görüşmenin Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi.

Ermenistan geçen haftadan bu yana Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Türkiye ve Azerbaycan ise iddiaları 'Ermenistan'ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası' ve kara propaganda olarak yorumluyor.

Haberde, Paşinyan'ın röportajda Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan askeri destek verdiği suçlamasını tekrarladığı ve bu nedenle çatışmaların çok daha tehlikeli bir boyut aldığını söylediği kaydediliyor.

Haberde, "Çatışma daha büyük bir savaşın alarm zillerini çaldı ve büyük ve siyasi açıdan etkili Ermeni diyasporasının yaşadığı ABD'yi, Türkiye'yi - ki hayati bir NATO üyesi - Ermenistan'ın düşmanlarına destek olmak için F-16 jetlerini konuşlandırdığını izlemek gibi zor bir konumda bıraktı" deniyor.

Geçen hafta Ermenistan bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğünü öne sürmüştü, Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanlamıştı.

Paşinyan'ın röportajda, "ABD, bu F-16'ları barışçıl köylerin ve barışçıl halkların bombalanması için mi verdiğini açıklamalı" dediği kaydediliyor.