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Dağlık Karabağ: Putin çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etti

09.10.2020 03:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların cenaze ve esir değişimi yapılabilmesi için durdurulması çağrısı yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi de gerçekleştiren Putin'in, iki ülkenin dışişleri bakanlarını 9 Ekim Cuma günü Moskova'ya davet ettiği bildirildi.

Dağlık Karabağ: Putin çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların insani nedenlerle durdurulması çağrısında bulundu ve iki ülkenin dışişleri bakanlarını Cuma günü Moskova'ya davet etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Perşembe akşamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalarda şimdiye kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ'daki çatışmaların cenaze ve esir değişimi yapılabilmesi için insani nedenlerle durdurulması çağrısında bulunuyor" denildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının 9 Ekim Cuma günü Moskova'ya davet edildikleri de kaydedildi.

Reuters, Azeri ve Ermeni yetkililerden henüz bir açıklama gelmediğini yazdı.

Rusya'nın yanı sıra ABD ve Fransa da Güney Kafkasya'da daha büyük bir savaşın engellenmesi için çabalarını artırdı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Perşembe günü Azerbaycan Ermenistan'ı, Gence kenti ve Goranboy rayonuna top atışı yapmakla suçladı; saldırılarda en az bir sivilin öldüğünü açıkladı.

Ermenistan ise, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentindeki tarihi Gazançetsots Katedrali'ni top atışına tutmakla suçladı. AFP ajansı çatının bir kısmının yıkıldığını ve bazı duvarların hasar gördüğünü duyurdu. Azerbaycan katedrale saldırı iddialarını reddetti.

Ermenistan Azerbaycan'ı tarihi Gazançetsots Katedrali'ni top atışına tutmakla suçladı, Azerbaycan iddiaları yalanladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Minsk Grubu'nu oluşturan ABD, Rusya ve Fransa'nın temsilcileriyle Perşembe günü Cenevre'de bir araya gelmesi planlanıyordu.

Çatışmalar sürdüğü müddetçe görüşmelere dahil olmayacağını belirten Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın görüşmelere katılması beklenmiyordu.

Mnatsakanyan'ın bunun yerine Pazartesi günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşeceği açıklanmıştı.

Reuters, Cenevre'deki görüşmenin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını yazdı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Dağlık Karabağ'a çözüm bulunması için arabuluculuk faaliyetleri yürütmek üzere 1992'de kurduğu Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürütüyor.

Bir ABD sözcüsü, "ABD'nin pozisyonu açık ve değişmedi. Her iki taraf da acilen çatışmalara son vermeli ve Minsk Grubu'nun eş başkanlarıyla birlikte çalışarak en kısa zamanda müzakere masasına dönmeli" dedi.

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