Dağlık Karabağ: Putin ve Macron'dan ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tartışmalı bölgede çatışmaların tırmanması sorununu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron tarafından talep edilen görüşmede iki liderin "savaşan tarafları bir an önce ateşkesi sağlamaya, tansiyonu azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdığı" belirtildi.

Putin ve Macron "taraflar arasında sürmekte olan geniş çaplı düşmanlıklar konusunda ciddi endişelerini ifade etti" ve "Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümü dışında bir alternatif olmadığını" belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=pUnz\_VU7YKE&feature=youtu.be

İki lider, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) önderliğindeki Minsk Grubu da dahil olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi ve grubun başkanlığını yürüten Rusya, Fransa ve ABD'nin ortak bir açıklama ile taraflara, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılması çağrısı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.