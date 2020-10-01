HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ: Putin ve Macron'dan ateşkes çağrısı

Dağlık Karabağ: Putin ve Macron'dan ateşkes çağrısı

01.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tartışmalı bölgede çatışmaların tırmanması sorununu ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron tarafından talep edilen görüşmede iki liderin "savaşan tarafları bir an önce ateşkesi sağlamaya, tansiyonu azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdığı" belirtildi.

Dağlık Karabağ: Putin ve Macron'dan ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tartışmalı bölgede çatışmaların tırmanması sorununu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron tarafından talep edilen görüşmede iki liderin "savaşan tarafları bir an önce ateşkesi sağlamaya, tansiyonu azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdığı" belirtildi.

Putin ve Macron "taraflar arasında sürmekte olan geniş çaplı düşmanlıklar konusunda ciddi endişelerini ifade etti" ve "Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümü dışında bir alternatif olmadığını" belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=pUnz\_VU7YKE&feature=youtu.be

İki lider, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) önderliğindeki Minsk Grubu da dahil olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi ve grubun başkanlığını yürüten Rusya, Fransa ve ABD'nin ortak bir açıklama ile taraflara, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılması çağrısı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Görüşmede ayrıca Belarus'taki durumun ele alındığı ve Putin'in "egemen bir devletin iç işlerine müdahale veya meşru yetkililere dış baskı uygulama girişimlerini kabul etmeyen ilkeli tutumu" bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

27 Eylül'den bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi öldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çarşamba günü bir açıklama yaparak Moskova'nın, Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları arasında görüşmelere evsahipliği yapabileceğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene inanılmaz ceza Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene inanılmaz ceza
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Diğer Haberler
İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!
İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 6 ay hapis
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene inanılmaz ceza
Facebook pilot uygulamaya başladı: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor
Üç popüler sosyal medya uygulaması birleşiyor!
DSÖ'den çok kritik maske uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın
DSÖ'den çok kritik maske uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın
Ermenistan tren istasyonunu hedef aldı!
Ermenistan tren istasyonunu hedef aldı!
Times: Ermenistan Rusya'dan müdahele etmesini isteyebilir
Times: Ermenistan Rusya'dan müdahele etmesini isteyebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.