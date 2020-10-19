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Dağlık Karabağ: Rus basınına göre Türkiye, Moskova'nın siyasi nüfuz alanında görülmemiş bir atılımda bulunuyor

19.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ışığında Rus basınında Türkiye ile Rusya ilişkilerini ele alan haberleri derledi. Basında, Türkiye'nin, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında Rusya'nın etkisine karşı meydan okuma girişimlerine dikkat çekiliyor.

Dağlık Karabağ: Rus basınına göre Türkiye, Moskova'nın siyasi nüfuz alanında görülmemiş bir atılımda bulunuyor

BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ışığında Rus basınında Türkiye ile Rusya ilişkilerini ele alan haberleri derledi.

Rus basınında, Türkiye'nin, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında Rusya'nın etkisine karşı meydan okuma girişimlerine dikkat çekiliyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesi şu ifadelere yer veriyor:

"Gerçek dostlar var, sahte dostlar var. Bir de Türkiye Cumhurbaşkanının örneğinde görüldüğü türden dostlar var. Erdoğan, Ankara'nın Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımayı reddettiğini ilan etti.

"Bu yeni bir şey değil. Yeni olan, Erdoğan'ın Kırım ile ilgili ifadelerinin, Moskova'nın daima sadece kendi alanı olarak gördüğü siyasi alana Türkiye'nin görülmemiş bir atılımda bulunduğu anda geliyor olması. Bu da Ankara'nın saldırgan açıklamalarını daha da kaygı verici kılıyor.

"Erdoğan Kırım'ı Rus olarak görmüyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'ya ait olarak da görmüyor. Erdoğan'a göre, Rusya 1783'te Kırım'ı haksız bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldı ve bu toprakların imparatorluğun devamı olan modern Türkiye'ye geri verilmesi gerekiyor.

'Dağlık Karabağ, Moskova açısından şok oldu'

"Türkiye eski Sovyet topraklarının birçoğunda güçlü bir mevzi kazandı. 2020 sonbaharı, Erdoğan'ın ne kadar etki elde ettiğini gösterdi. Dışarıdan bakıldığında, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirme girişimleri, Moskova açısından hala atlatamadığı bir şok oldu.

"Bugün Güney Kafkasya'da herkes Rusya'ya karşı öfke duyuyor. 1990'lardan beri Gürcistan'da da durum böyle ve şimdilik bunun sonu görünmüyor.

"Şimdi de Ermeniler Rusya'nın kendilerini kaderlerine terk ettiğine ve iki tehlikeli düşmana karşı yalnız bıraktığına inanıyor. Azerbaycanlılar ise Moskova'nın aslında Erivan'ı desteklediğini düşünüyor.

"Ne taraftan bakarsanız bakın Erdoğan avantajlı pozisyonda. Ermenistan ile iyi ilişkilere ihtiyaç duymuyor. Ve savaş nasıl sonlanırsa sonlansın, Azerbaycanlılar onu gerçek dost ve 'ağabey' olarak görecek.

Dağlık Karabağ

"Türkiye'nin siyasi saldırısı da sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Erdoğan Orta Asya'da da oldukça aktif… Ankara Rusya'da bile aktif, 'kültürel değişim' adı altında Rusya içerisinde Türkçe konuşan cumhuriyetlerle bağ kuruyor.

"Bunlardan paniğe kapılıp casusluk fobisi atmosferi yaratmamalıyız. Ama 'Rusya'nın dostu Erdoğan'ı yakından gözlemek de iyi olur. Yani, Kırım açıklamaları ile bizim hiç de dostumuz olmadığını, en iyimser ifadeyle bazı sınırlı durumlarda taktiksel bir ortağımız olduğunu hatırlattığı için 'Türk sultanı'na teşekkür ederiz. Önceden uyarı en iyi önlemdir."

'Kiev, Ankara ile derin bir entegrasyona hazır'

Nezavisimaya Gazeta ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine yer vererek bu ziyaretin "Kiev'in Ankara ile askeri alanda derin bir entegrasyona hazır olduğunu gösterdiğini" ifade ediyor.

"Ukrayna liderinin basın bürosuna göre, iki ülke geçen Cuma, Türk şirketlerin ileri teknoloji silah ve askeri araç geliştirme ve imalatı konusunda Ukrayna savunma sanayi ile ortak çalışmasına izin veren anlaşmalar imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmişti

Gazete, askeri bir uzmanın şu ifadelerine yer veriyor:

"Bu sadece Rusya'nın değil, tüm uluslararası toplumun çıkarlarına bir darbe vuruyor."

Hazar Denizi'nde tatbikat

Rusya'nın askeri gazetesi Red Star ise Moskova'nın Hazar Denizi'nde planladığı askeri tatbikatları başlattığı haberine yer veriyor. Burası Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinden uzak değil.

Izvestia gazetesi ise Türkiye'den bir siyaset uzmanının şu görüşüne yer veriyor:

"Karabağ çatışmasının sonucu, Türkiye'nin jeopolitik etkisini sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını ve Rusya'nın bölgedeki rakibi haline gelip gelemeyeceğini belirleyecek."

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