HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ: Rusya, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'la görüşmelere Türkiye de katılsın' önerisini reddetti

Dağlık Karabağ: Rusya, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'la görüşmelere Türkiye de katılsın' önerisini reddetti

12.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti. Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı ağırlayan Lavrov; Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dağlık Karabağ: Rusya, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'la görüşmelere Türkiye de katılsın' önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov; Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mnatsakanyan da, "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamayacağını" belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'ya "Ermenistan güçlerinin işgal ettikleri Azeri topraklarından derhal çıkarılmaları ve sivillere yönelik saldırılara son vermeleri gerektiğini" söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ sorununun çözümü için bir 30 yıl daha beklemeyeceği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu" belirtildi.

Avrupa Birliği ve Rusya'dan çağrı: Ateşkes şartlarına uyulmalı

Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Hafta sonu boyunca tarafların birbirlerini karşılıklı olarak ateşkes ihlâlleriyle suçlaması üzerine Avrupa Birliği ve Rusya'dan ateşkes şartlarına uyulması çağrısı geldi.

Pazartesi günü Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi, Hankendi'ye yönelik topçu ateşinin yeniden başladığını söyledi. Kentte hava taarruzu sirenleri yeniden çalmaya başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni güçlerinin Gence'ye düzenlediği roket saldırılarının savaş suçu olduğunu söyledi.
grafik

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar 27 Eylül'de başlamıştı.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.

Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun
Aman dikkat! Dokunduğunuz anda zehrini salıyor
22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
“Yalnızca benim gibi insanlar bizi iklim krizinden çıkarabilir”
“Yalnızca benim gibi insanlar bizi iklim krizinden çıkarabilir”
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.