Dağlık Karabağ: Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?

Rusya askeri kuvvetlerini konuşlandırarak artık alanda tam kontrolü sağlamış oldu. Toplam 2000 kadar paraşütçü görev yapacak ve ne Ermeniler, ne Azerbaycanlılar ne de Türkler Rus askeri personelinin hayatını tehlikeye atacak bir eylemde bulunabilecek.

Rusya, savaşan iki taraf arasındaki dengeyi korumaya çalıştı; Ermenistan ile ortak güvenlik anlaşması olsa da, savaşın bu ülke topraklarında değil, Azerbaycan'ın uluslararası toplumca tanınmış sınırları içerisinde olduğunu söylüyordu.

Ama artık anlaşma yapılmış bulunuyor ve Rusya geleneksel nüfuz alanında kontrolü sağlamış görünüyor.

Ağır bir yenilgi olarak görülen son gelişmelerin ardından Paşinyan'ın siyasi geleceği belirsiz görünüyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bile ateşkes anlaşmasından haberi olmadığını açıkladı.

Paşinyan Ermenistan'ın Rusya'ya bu kadar bağlı olmasından hoşlanmıyordu ve ülkesinin güçlü kuzey komşusunun (Gürcistan) etkisini Batı'ya karşı kullandı.

Paşinyan başarılı bir popülist lider. Kitlesel protestoların ardından iktidara geldi; Putin ise bu tür hükümet değişikliklerini Batı-yanlısı darbeler olarak görüyor.

Bunun cevabını kesin bilmesek de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasının iyi olmadığını söyleyebiliriz.

Peki Ruslar neden daha önce harekete geçmedi?

NATO üyesi Türkiye ise açıktan Azerbaycan'ı destekliyor, hatta talep edilmesi halinde askeri yardım sözü veriyordu.

Rusya ile Türkiye arasında Güney Kafkasya'da çatışma ihtimali gerçek bir ihtimal olarak duruyordu. Ancak tıpkı Suriye ve Libya'da olduğu gibi, Türk ve Rus askeri ve siyasi çıkarları çatıştığında sonunda ortak bir noktada anlaşmaya dayalı türden bir politika izleniyordu belki de.

Şimdi aynı şey güney Kafkasya'da yaşanıyor görünüyor: Rusya, kendi kontrolü dışında gelişmelerin önünü kesmek üzere son dakikada fiili olarak devreye girip müdahale etti.

Bu bakımdan Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya da çatışmanın galibi olarak görülebilir.

Bakü'de ise bu gelişmeler büyük bir zafer olarak görülüyor ancak Azerbaycan'ın avantajlı durumunu kullanıp Dağlık Karabağ'ı tamamen ele geçirmemesine kızgınlığını sosyal medyada dile getirenler de var.

Fakat genelde zafer atmosferi hakim olduğu için bu hoşnutsuzluğun sokağa taşması olası görünmüyor.

Azeri hükümeti, topraklarını geri aldığı ve 30 yıldır kendi yurtlarına dönmeyi bekleyen yüz binlerce mültecinin yaşadığı belirsizliğe son verdiği için zafer kazanmış görünüyor.