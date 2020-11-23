Dağlık Karabağ: Savaş bir kez daha halkı evlerinden ediyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında altı hafta süren çatışmalar sırasında kırılan pencereleri, beyaz pervazlara bantladığı plastikle kapatıyor. Eşi, çocukları ve torunlarının geri dönebilmeleri için, evlerini yeniden yaşanabilir hale getirmeye çalışan Melkumyan, biraz ötedeki sıradağlarını göstererek, bombaların son çatışmalar esnasında o bölgeden geldiğini anlatıyor.

30 yıl önce Azerilerin kaçmak zorunda kaldıkları bölgelerden şimdi Ermeniler ayrılıyor. Yaşadıklarını DW'ye anlattılar.Kırılmış pencerelerin pervazından tutunmuş, savaşın geride bıraktığı yıkıma bakan Vachagan Melkumyan, omuzlarını silkerek, "Herşeye yeniden başlamak zorundayız. Ne yapalım, iyi bir yaşam sürdürebilmek için elimizden geleni yapacağız" diyor.

Ancak sınırların değiştiği bu topraklarda, herkes Melkumyan gibi evinin neresi olduğundan artık çok da emin değil…

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan uzlaşı ve taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 10 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kimi bölgeler, Dağlık Karabağ'ın bir parçası ve bunun etrafındaki üç bölge, Azerbaycan'a verildi.

Aslında zaten uluslararası hukuk uyarınca Azerbaycan toprakları olan bu bölgeler, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 1990'lı yıllarda yaşanan çatışmalar sonrasında fiilen Ermenistan'ın kontrolü altına geçmişti.

Stepanakert'e akın ediyorlar

Şimdi ise sınırlar bir kez daha değişiyor ve her gün yüzlerce insan, Azerbaycan’a verilen topraklardan kaçarak, otobüslerle Stepanakert'e geliyor. Ermenistan hükümeti, son savaş nedeniyle Dağlık Karabağ’da yaklaşık 90 bin Ermeninin yerinden edildiği bilgisini paylaşırken, Azerbaycan yerinden edilen Ermenilerin sayısının 40 bin dolayında olduğunu kaydediyor.