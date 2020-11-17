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Dağlık Karabağ Tezkeresi Kabul Edildi

17.11.2020 23:57 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ Tezkeresi Kabul Edildi

Dağlık Karabağ’da çatışan taraflar Ermenistan ve Azerbaycan arasında 10 Kasım’da ilan edilen ateşkesin ardından Türk hükümetinin Azerbaycan topraklarında asker konuşlandırmak için TBMM’ye sunduğu tezkere onaylandı

Dağlık Karabağ’da çatışan taraflar Ermenistan ve Azerbaycan arasında 10 Kasım’da ilan edilen ateşkesin ardından Türk hükümetinin Azerbaycan topraklarında asker konuşlandırmak için TBMM’ye sunduğu tezkere onaylandı. Tezkere hükümetin 1 yıl süreyle bölgeye ateşkes ihlallerini gözlemlemek için asker göndermesinin yolunu açıyor.

Bölgeye gönderilecek asker sayısına hükümet karar verecek. Tezkere, barış gücü misyonu kapsamında sivil personelin de bölgeye gönderilebileceğini öngörüyor.

Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri eğitim anlaşması çerçevesinde halen askeri personeli bulunuyor. Ancak Dağlık Karabağ’daki süreç operasyonel içeriğe sahip olduğundan TBMM’nin onayı gerekiyordu.

Tezkerede, “Ateşkese uyulup-uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırıldı” ifadesi kullanıldı. Bunun Azerbaycan ile 16 Ağustos 2010 tarihli stratejik ortaklık anlaşması gereği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile AGİT ilkeleriyle de uyumlu olduğu vurgulandı.

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