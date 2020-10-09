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Dağlık Karabağ: Türkiye Ermenileri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında ne düşünüyor?

09.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ediyor. İki ülke arasındaki askeri gerilim, Türkiye'de de "taraf olmak" üzerinden tartışılıyor. BBC Türkçe, İstanbul'da yaşayan dört Ermeni ile Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası oluşan atmosferi konuştu.

Dağlık Karabağ: Türkiye Ermenileri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında ne düşünüyor?

https://www.youtube.com/watch?v=oQmEGZ882pA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ediyor.

İki ülke arasındaki askeri gerilim, Türkiye'de de "taraf olmak" üzerinden tartışılıyor.

Devletin en üst kademelerinin "her türlü" desteği verme taahhüdünde bulunduğu Azerbaycan'a destek için birçok kentte araçlı konvoylar sokağa çıktı.

İstanbul'da Ermeni toplumunun yoğun olarak yaşadığı semtlerden de geçen bu konvoylarla ilgili olarak bazı Ermeniler tepkilerini dile getiriyor.

BBC Türkçe, İstanbul'da yaşayan dört Ermeni ile Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası oluşan atmosferi konuştu.

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