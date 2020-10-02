Dağlık Karabağ'da 2 Fransız Gazeteci Yaralandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde patlak veren çatışmaları izlemek üzere bölgeye giden Le Monde gazetesi muhabiri Allan Kaval ve beraberindeki foto muhabiri Rafael Yaghobzadeh yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye tıbbi bir uçağın hareket etmek üzere hazırlandığını, önce iki gazetecinin sağlık durumlarının istikrarlı hale gelmesine çalışılacağını, ardından Fransa'ya getirileceğini söyledi.
Le Monde gazetesi, "bölgeye giden iki muhabirinin, 1 Ekim Perşembe sabahı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Martuni kasabasında, Azerbaycan güçleri tarafından düzenlenen bir bombardıman sırasında yaralandığını" açıkladı. Le Monde Yazı İşleri Müdürü Luc Bronner, olay yerinde AFP muhabirleri de dahil pek çok gazetecinin olduğunu, ancak onların yaralanmadığını belirtti.
Yerel kaynakların sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre, ağır yaralanan iki gazeteci, kent hastanesinde ameliyata alındı. Akşam saatlerinde yine sosyal medyadan ameliyatın başarılı geçtiği haberi geldi.
VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, uzun yıllardır Irak, Suriye ve Türkiye'de gazeteci olarak görev yapan Allan Kaval'ın babasını arayan Le Monde yönetimi, gazetecinin sağlık durumu hakkında ailesine bilgi verdi.
Macron: "Uçak hazırlıyoruz"
Brüksel'de AB liderler zirvesi öncesi konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaralanan iki gazeteciyi Fransa'ya geri getirmek için bir uçak hazırlandığını, gerekli işlemlerin yapılması için Fransız konsolosluğunun devrede olduğunu söyledi.
Macron, "Dışişleri kriz merkezi, tüm gücüyle, gazetecilerin geri dönüşlerini mümkün olan en kısa sürede organize edebilmek için seferber edildi. Tıbbi bir uçak ayrılmaya hazır. Önce yaralıların durumlarını istikrarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ardından tahliye edilmelerini sağlayacağız" dedi.
Gazetecilerin sağlık durumlarının elvermesi durumunda, yarın Paris'e getirilmesi için çalışılacak.