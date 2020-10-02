Dağlık Karabağ'da 2 Fransız Gazeteci Yaralandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde patlak veren çatışmaları izlemek üzere bölgeye giden Le Monde gazetesi muhabiri Allan Kaval ve beraberindeki foto muhabiri Rafael Yaghobzadeh yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye tıbbi bir uçağın hareket etmek üzere hazırlandığını, önce iki gazetecinin sağlık durumlarının istikrarlı hale gelmesine çalışılacağını, ardından Fransa'ya getirileceğini söyledi.

Le Monde gazetesi, "bölgeye giden iki muhabirinin, 1 Ekim Perşembe sabahı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Martuni kasabasında, Azerbaycan güçleri tarafından düzenlenen bir bombardıman sırasında yaralandığını" açıkladı. Le Monde Yazı İşleri Müdürü Luc Bronner, olay yerinde AFP muhabirleri de dahil pek çok gazetecinin olduğunu, ancak onların yaralanmadığını belirtti.

Yerel kaynakların sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre, ağır yaralanan iki gazeteci, kent hastanesinde ameliyata alındı. Akşam saatlerinde yine sosyal medyadan ameliyatın başarılı geçtiği haberi geldi.