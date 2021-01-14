Dağlık Karabağ’da askeri araç kaza yaptı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Şuşa kenti yönünde ilerleyen askeri aracın kaza yapması sonucunda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Ocak’ta Azerbaycanlı askerleri taşıyan bir aracın Dağlık Karabağ’da Şuşa kenti istikametinde giderken kaza yaptığını duyurdu. Açıklamada, Hasan Yağubov isimli askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

