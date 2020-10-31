Dağlık Karabağ'da Ateşkes Dördüncü Kez İhlal Edildi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar bugün de devam etti. Ateşkes çabalarına rağmen durdurulmayan saldırılarla ilgili olarak her iki taraf da karşı tarafı sorumlu tutmayı sürdürüyor.

Cuma günü Cenevre’de iki ülkenin dışişleri bakanları Fransız, Rus ve Amerikalı yetkililerle bir araya gelerek ateşkes kararı almıştı. Ancak Cumartesi günü bölgede sivillerin hedef olduğu saldırılarla beraber ateşkes adımları dördüncü kez ihlal edilmiş oldu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana iki ülke arasında ve bölgede gerginlik unsuru olan, Azerbaycan topraklarındaki ve Ermeniler’in kontrolu ellerinde tuttuğu Dağlık Karabağ’da Eylül ayının sonundan bu yana yaklaşık 30 yılın ardından en şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

1991-1994 yılları arasında 30 bin kişi yaşamını yitirmişti. Son haftalarda devam eden çatışmalardaysa can kaybının bini geçtiği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ Acil Yardım ve Kurtarma Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü gerçekleşen saldırılarda bölgenin en büyük kenti Stepanakert’te bir pazar alanı yerle bir oldu.