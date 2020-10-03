Dağlık Karabağ'da Ateşkes İçin Ermenistan’dan Açıklama

Bakanlık açıklamasında "Azerbaycan'ın saldırganlığına karşı koymayı ısrarla sürdüreceğiz ama aynı zamanda 1994-1995 anlaşmalarına dayalı bir ateşkese varılması için Minsk Grubu eş başkanlarıyla iletişim içinde olmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın meseleyi müzakereler aracılığıyla çözmekle ilgilenmediği ve işgal altındaki toprakları ilhak etmeye çalıştığı açık" ifadesine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Salı günü Ermenistan'la Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelerde bulunmayacağını bildirmiş, Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye ise Perşembe günü, üç büyük ülkenin barış sürecinde rol oynamaması gerektiğini kaydetmişti.

Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerle çatışan Azerbaycan; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Amerika ve Fransa'nın Perşembe günü yaptığı ateşkes çağrısına henüz yanıt vermedi.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken ve can kaybı artarken Ermenistan’dan, Rusya, ABD ve Fransa ile ateşkesi yenilemek için çalışmaya hazır oldukları mesajı geldi.

Paşinyan, Macron ve Putin’le görüştü

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamadaysa Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamada iki tarafın yabancı savaşçı ve teröristlerin Dağlık Karabağ'daki çatışmada kullanılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin fikir birliği içinde olduğu ve Macron'un acilen ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.

Fransa Türkiye'yi Dağlık Karabağ'a Suriyeli savaşçıları göndermekle suçluyor. Rusya da Suriye ve Libyalı savaşçıların bölgeye sevk edildiğine ilişkin iddialar hakkında derin kaygıları olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan ise bu suçlamaları reddetti.

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini, askeri harekatlarda yabancı paralı asker kullanmakla suçluyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile de görüşme yaptı.

Paşinyan ve Putin, çatışmaların başlamasının üzerinden geçen altı gün içinde yaptıkları üçüncü telefon görüşmesinde, Ortadoğu'dan yasadışı silahlı grupların Dağlık Karabağ'daki çalışmalara karıştığı iddialarına ilişkin ciddi kaygıları olduğunu dile getirdi.