Dağlık Karabağ'da Ateşkes İhlal Edildi

Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkes ilk kez ihlal edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki saldırıda 4 Azeri askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlere yönelik saldırının Hadrut kasabası yakınlarında meydana geldiği ifada edildi. Bölgedeki ormanlık alanda mevzilenen Ermeni güçlerinin çekilmeleri gereken bölgeden ayrılmadıkları bunun yerine saldırıda bulundukları ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azeri güçlerinin kendi askerlerine saldırdığını olayda 6 Ermeni askerinin yaralandığını açıkladı. Her iki ülke de birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da ateşkesin ihlal edildiğini doğruladı. Bakanlık açıklamasında Hadrut bölgesinde ateşkes ihlali olduğu ifade edildi.

Bu 10 Kasım iki ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından buy ana bölgedeki ilk ateşkes ihlali oldu.

