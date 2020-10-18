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Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmuyor

18.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ'da gece yarısı yürürlüğe giren "insani amaçlı ateşkese" rağmen, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uyulmadığına dair açıklamalar geldi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan'ın yerel saatle gece yarısından itibaren ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmasına rağmen, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamayı sürdürdü. Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan'ın roket ve top atışlarını sürdürdüğünü, güney tarafından saldırdığını açıkladı. Sözcü, her iki tarafın da kayıp verdiğini sözlerine ekledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Bakanlığın açıklamasında, Cebrail kenti ile daha önce Azerbaycan'ın kontrolü altına aldığı köylere Ermeniler tarafından saldırılar düzenlendiği belirtilerek, bunun üzerine Azerbaycan'ın "misilleme önlemlerine başvurduğu" kaydedildi.

Bu çatışmalar öncesinde her iki ülkenin de dışişleri bakanlıkları Cumartesi gece yarısından itibaren "insani amaçlı ateşkesin" yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile geçen hafta ateşkes sağlanmış, ancak her iki taraf da ateşkesi defalarca ihlal etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Ermenistan'ın cumartesi günü Gence kentine düzenlediği saldırıdaen az 13 sivil yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı. Ermenistan da Azerbaycan'ı saldırıları sürdürmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarda yüzlerce kişi öldü.

dpa,Reuters/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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