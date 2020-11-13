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Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan anlaşması: Sınırlar nasıl değişti?

13.11.2020 23:33 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan anlaşması: Sınırlar nasıl değişti?

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla bölgedeki dengeler değişti.

https://www.youtube.com/watch?v=\_0hINYRzpM0

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla bölgedeki dengeler değişti.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılışından beri ilk kez Dağlık Karabağ'a askeri olarak dönüş yaparken, Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeleri yeniden ele geçirdi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Hakan Güneş, bölgedeki son durumu haritalar üzerinden anlattı.

Haber-Video: *Berza ŞimşekRöportaj:** Neyran EldenGrafik:** Selim Büyükgüner*

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