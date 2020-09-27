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Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetlendi

27.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ bölgesinde Azeri ordusu ile Ermeni milisler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Türkiye Azerbaycan’a "tam destek" açıklarken, Ermenistan’dan “vatan savunmasına” hazır olunması çağrısı yapıldı.Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu ile Ermenistan’ın desteklediği Ermeni milisler arasında sabahın erken saatlerinden bu yana yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Taraflar, bölgede tansiyonun yükselmesinden birbirlerini sorumlu tuttu karşılıklı suçlamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmak ve halkın güvenliğini korumak için Azerbaycan ordusunun karşı taarruza geçtiği" belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada ilk ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu belirterek, "Devletimizin ve ordumuzun arkasında sıkı bir biçimde duralım ve kazanalım. Yaşasın şanlı Ermeni ordusu" ifadelerini kullandı. Başbakan, vatandaşlara "kutsal vatanın savunulmasına hazır olunması" çağrısı yaptı.

Bölgede "savaş hukuku" ilan eden ve halkı seferberliğe çağıran Ermeni milisler şu ana dek Azeri ordusuna yoğun kayıplar yaşattıklarını öne sürerken; Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan ordusuna ait iki helikopter ile üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan’ın, nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ’ı sabahın erken saatlerinden itibaren bombaladığı ve bu esnada çok sayıda sivil hedefin ateş altına alındığı" iddia edildi.

Tarafların yaptığı açıklamalara göre, çatışmalarda siviller de hayatını kaybetti. Ancak ölü sayısı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Komşu ülke Rusya tarafları "derhal ateşkes ilan etmeye" çağırdı.

Türkiye'den destek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan’ı sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili açıklamasında, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaklaşık 30 yıldır yer yer çatışmalara varan sert görüş ayrılıkları yaşanıyor. Nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bölge, dönemin Sovyetler Birliği devleti tarafından Azerbaycan’a verilmiş ancak Ermenistan yanlısı milisler 1990'lı yılların başında, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından bölgede kontrolü ele geçirmişti.

Ermeni milisler her ne kadar 1991 yılında, Dağlık Karabağ’ın özgürlüğünü ilan etmiş olsa da uluslararası toplum bugüne dek bunu kabul etmiş değil. Azerbaycan ise bölgeyi gerekirse askeri güç kullanarak tamamen kendi kontrolü altına almayı hedefliyor.

AFP,DW / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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