Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetlendi

Türkiye Azerbaycan’a "tam destek" açıklarken, Ermenistan’dan “vatan savunmasına” hazır olunması çağrısı yapıldı.Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu ile Ermenistan’ın desteklediği Ermeni milisler arasında sabahın erken saatlerinden bu yana yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Taraflar, bölgede tansiyonun yükselmesinden birbirlerini sorumlu tuttu karşılıklı suçlamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmak ve halkın güvenliğini korumak için Azerbaycan ordusunun karşı taarruza geçtiği" belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada ilk ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu belirterek, "Devletimizin ve ordumuzun arkasında sıkı bir biçimde duralım ve kazanalım. Yaşasın şanlı Ermeni ordusu" ifadelerini kullandı. Başbakan, vatandaşlara "kutsal vatanın savunulmasına hazır olunması" çağrısı yaptı.

Bölgede "savaş hukuku" ilan eden ve halkı seferberliğe çağıran Ermeni milisler şu ana dek Azeri ordusuna yoğun kayıplar yaşattıklarını öne sürerken; Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan ordusuna ait iki helikopter ile üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan’ın, nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ’ı sabahın erken saatlerinden itibaren bombaladığı ve bu esnada çok sayıda sivil hedefin ateş altına alındığı" iddia edildi.