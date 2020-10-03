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Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetleniyor

03.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bakü ve Erivan karşı tarafın saldırıya geçtiğini duyuran resmi açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Türkiye’nin bölgeye Suriyeli savaşçı gönderdiği iddiasının doğru olmadığını umduğunu söyledi.Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz hafta Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın Cumartesi günü Dağlık Karabağ bölgesine kapsamlı bir taarruz başlattığını belirtirken, Azerbaycan da Ermenistan’ın Azeri topraklarına saldırı düzenlediğini ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’ın kuzey ve güney kısımlarında "sert çatışmaların" devam ettiği bildirildi. "Gücünün büyük kısmını buralarda yoğunlaştıran düşman, saldırı başlattı" denilen açıklamada, Ermeni birimlerin Azerbaycan’ın ilerlemesini durdurduğu ve Azerbaycan güçlerinde büyük kayıplara neden olduğu öne sürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da kendi internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, Ermeni güçlerinin cumartesi gecesi Azerbaycan'ın Terter, Goranbay, Ağdam ve Ağcabedi şehirlerinin bazı mahallelerine topçu atışıyla saldırıya geçtiğini ifade etti. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun "düşmana karşı katı bir şekilde cevap verdiği" belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda da Ermenistan’ın, Azeri Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve insansız hava araclarını (İHA) vurarak düşürdüğüne dair iddialarının "tamamıyla saçmalık ve yalan haber" olduğu ifade edildi. Ermenistan ordusuna ait olduğu belirtilen askeri hedeflerin vurulduğunun gösterildiği görüntülerin yayınlandığı paylaşımda, "Azerbaycan’ın hucüm İHA’larının tam isabet vuruşları, bize ait işgal edilmiş topraklardaki Ermenistan silahlı kuvvetlerini mahvetmeye devam ediyor" denildi.

Pompeo’dan Suriyeli savaşçılar açıklaması

Dağlık Karabağ’da çatışmalar devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bölgeye dışarıdan müdahalenin olmaması yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa ziyaretleri sonrası Hırvatistan'dan ABD'ye dönerken uçakta gazetecilere konuşan Pompeo, Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Azerbaycan safhında savaşmaları için Dağlık Karabağ’a gönderdiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını umduğunu söyledi.

Suriyeli savaşçıların Suriye'deki savaş alanlarından alınıp Libya’ya götürüldüğünü daha önce gördüklerini ifade eden Pompeo, bunun Libya'da daha fazla istikrarsızlık, düzensizlik, çatışma, savaşma yarattığını ve daha az barış getirdiğini söyledi. Pompeo, "Bence bu durum Dağlık Karabağ ve çevresindeki çatışmada da aynı şeye neden olur. O sebepten bu haberlerin doğru olmamasını umut ediyorum" ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ’daki sorunun uzun zamandır var olduğunu ifade eden Pompeo, dışarıdan başka ülkelerin müdahil olarak çatışma alanına silahlar taşımasının ve olayı uluslararası bir düzeye taşımasının bölgedeki karışıklığı ve insanların ölüm riskini artırdığını aktardı.

Pompeo ABD'nin, ateşkesin sağlanması ve diyalog yoluyla düzen ile barışın yeniden tesis edilmesi için çağrıda bulunduklarını belireterek, "Bunu Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine ilettik; ve Türklere de" diye konuştu.

Suriyeli savaşçılar iddiaları

Rusya Dışişleri Bakanlığı da çarşamba günü bir açıklama yaparak Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da perşembe akşamı Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Suriyeli "cihatçı gruplar"dan 300 kadar savaşçının Dağlık Karabağ'a yerleştirildiği yönünde istihbarat raporları bulunduğunu belirterek Ankara'dan konuyla ilgili "açıklama" talep etmişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin "geçen haftadan bu yana Azerbaycan safında savaşması için Dağlık Karabağ'a gönderdiği 850'yi aşkın Suriyeli savaşçı arasında bulunduğunu" iddia etmiş, son olarak The Guardian gazetesi, Türk askeri kargo uçaklarıyla Karabağ'a taşınan Suriyeli savaşçılara 3 ila 6 aylık kontratlar yapılarak ayda 10 bin lira teklif edildiğini iddia etmişti.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivil olmak üzere 200’ye yakın kişi hayatını kaybetti.

DW,dpa,AFP / DÇÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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