Dağlık Karabağ'da Çatışmalar Sürüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Amerikalı, Fransız ve Rus yetkililerle Pazartesi günü ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

1992 yılından bu yana Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi için görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenen, ABD, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu Minsk Grubu’nun her iki tarafla işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yapan Amerikalı bir yetkili, “ABD’nin pozisyonu hep açık oldu ve bu değişmedi: her iki taraf da saldırıları sonlandırmalı ve kayda değer müzakerelere bir an önce yeniden başlanması için Minsk Grubu Eş-Başkanları’yla birlikte çaba sarfetmeli” dedi.

Bugünkü Cenevre toplantısının yeri güvenlik önlemi altında gizli tutulurken bir basın toplantısı da planlanmadı.

Bölgede çatışmaların artmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 5 Ekim’de yayınlanan ortak açıklamada da belirttiği gibi beklenmedik ve tehlikeli bir şekilde yükselen şiddeti kınıyoruz ve uzlaşmazlık içindeki tarafları bir an önce koşulsuz bir ateşkes sağlamaya, müzakerelere geri dönmeye çağırıyoruz. Amerika, yabancı aktörlerin artan şiddete dahil olmalarının yararı olmayacağını aksine bölgesel gerginliği sadece arttıracağını savunmaya devam ediyor” dedi.