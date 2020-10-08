Dağlık Karabağ'da Çatışmalar Sürüyor

Amerika, Fransa ve Rusya Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için harekete geçerken bölgedeki Azeri ve Ermeniler arasında silahlı çatışmalar bugün de devam etti.

Azerbaycan’dan yapılan açıklamada Gence şehrine ağır silah ve top atışlarıyla saldırıldığı belirtildi.

Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ’da kontrolu ellerinde tutan ayrılıkçı Ermeni gruplar ise bölgenin önemli yerleşim birimlerinden Hankendi’nin Azeri güçlerinin bombardımanı altında kaldığını söyledi.

Bölgedeki gerilim yükselmeye devam ederken, Rusya’nın liderliğindeki ve Ermenistan’ın dahil olduğu altı ülkeli askeri ittifak, Ermenistan’ın egemenliğine yönelik bir tehdit karşısında müdahalede bulunulacağını açıkladı.

27 Eylül’de alevlenen ve şu ana kadar en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen silahlı çatışmalarda ateşkes sağlanması için bugün Cenevre’de Amerika, Rusya ve Fransa bir toplantı düzenliyor. Ancak bölgede çatışmaların ve gerginliğin artmaya devam etmesi olası bir ateşkesi daha da zorlaştırıyor.

Bugün düzenlenen görüşmelere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılması beklenirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında henüz doğrudan bir görüşme planlanmış değil.