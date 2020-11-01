Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Bakü’ye bir resmi ziyaret düzenledi.Cenevre'de Azerbaycan ile Ermenistan'ın vardığı anlaşmanın ardından her iki ülke karşı tarafı yerleşim yerlerine saldırı düzenlemek ve varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan anlaşmaya rağmen çatışmalar yerleşim yerlerinde de sürüyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Martuni (Hocavend) kentinin Pazar sabahı Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen roket saldırıları sonucu kentte büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. Başkent Erivan'da açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hasarın boyutlarıyla ilgili detaylı bilgi vermezken, saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan Ordusu'nun Terter kentinde pek çok köye top ve roket saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ayrıca sınırda konuşlu ordu güçlerine yönelik saldırıların da sürdüğünü açıkladı.

Cuma günü Cenevre'de Minsk gurubunun arabuluculuğunda varılan ancak tam ateşkes kararı alınamayan anlaşmaya göre, siviller ile sivil tesislere bombardıman düzenlenmemesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Taraflar esir ve cenaze değişimi konusunda da anlaşmıştı.