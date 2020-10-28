Dağlık Karabağ’da Çatışmalar ve Can Kayıpları Sürüyor

Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini Dağlık Karabağ bölgesinin içinde ve çevresinde bombardımanlar düzenleyerek sivillerin ölümüne neden olmakla suçladı. Bölgede üç kez ateşkes ilan edilmesine rağmen bir aydır çatışmalar tırmanarak devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın kuzeydoğusundaki Barda kentini vurduğunu, 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Karabağ’daki Ermeni destekli yetkililer ise Azerbaycan’ın top ateşinin bölgenin en büyük iki kentine isabet ettiğini, 1 can kaybının yaşandığını belirtti.

İki taraf da birbirlerinin suçlamalarını reddetti.

Güney Kafkaslar’da yaklaşık 30 yıldan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar, Türkiye ve Rusya’yı da içine alacak daha geniş kapsamlı bir savaşın patlak vermesi endişelerini arttırdı. Çatışmalar ayrıca, Azerbaycan’dan dünya piyasalarına petrol ve gaz taşıyan boru hatları için de tehdit oluşturuyor.

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ bölgesiyle İran sınırı arasındaki Gubadli kentini ele geçirdiğini doğruladı. Bu gelişmenin soruna diplomatik bir çözüm bulunmasını daha da zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.