HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ’da Çatışmaların Yayılma Tehlikesi

Dağlık Karabağ’da Çatışmaların Yayılma Tehlikesi

04.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan Ermeni güçlerin ülkenin en büyük ikinci kenti Ganja’ya roket saldırısı düzenlediğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakü, Ermenistan’ın içindeki askeri hedefleri imha etmekle tehdit etti

Dağlık Karabağ’da Çatışmaların Yayılma Tehlikesi

Azerbaycan Ermeni güçlerin ülkenin en büyük ikinci kenti Ganja’ya roket saldırısı düzenlediğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakü, Ermenistan’ın içindeki askeri hedefleri imha etmekle tehdit etti.

Gelişme sadece Dağlık Karabağ bölgesiyle sınırlı gibi görünen çatışmaların yayılabileceği anlamına geliyor.

Ganja'ya yönelik saldırıya kadar çatışmalar Azerbaycan’la Dağlık Karabağ arasında görünüyordu.

Bu gelişmeyle çatışma Azerbaycan’la Ermenistan arasında doğrudan bir savaşa dönüşebilir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hikmet Hajiyev ülkesine yönelik saldırılar düzenleyen Ermenistan içindeki askeri hedeflerin yok edileceğini belirtti. Hajiyev ayrıca sınır bölgesinde ye alan Azeri bölgesi Beylagan’da da sivil kayıplar olduğunu kaydetti.

Ermenistan ise doğrudan Azerbaycan’ı hedef aldığını reddediyor. Dağlık Karabağ lideri güçlerinin Ganja’da askeri bir üssü hedef aldığını belirtti ancak daha sonra sivil kayıpları önlemek için atışı sonlandırdıklarını açıkladı.

Türkiye Ganja’ya yönelik saldırıyı kınadı.

Ganja, 335 bin nüfusuyla Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’in yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alıyor. Ganja, Ermenistan’ın Vardenis kentine de 80 km uzaklıkta bulunuyor.

Azerbaycan daha önce de topraklarına Vardenis kentinden roket saldırısı düzenlendiğini iddia etmişti. Ermenistan ise bu iddiayı reddediyor.

Ermenistan Azerbaycan’ın Ganja’daki havaalanını Dağlık Karabağ’ı bombalamak için üs olarak kullandığını iddia ediyor.

Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan güçlerinin Azeri kentlerini hedef alacağını söylemişti.

Harutyunyan, büyük Azeri kentlerindeki askeri birimlerin hedef olacağını açıklamıştı.

Ermenistan da Dağlık Karabağ’daki Stepanakert ve Martakert kentlerinin Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve uzun menzilli füzelerin saldırıları altında olduğunu iddia ediyor.

Çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak rakamları teyit etmek oldukça zor.

İki taraf da bibirlerini sivilleri hedef almakla suçluyor.

Bölgedeki çatışmalar 1990’lardan bu yana gerçekleşenlerin en şiddetlisi.

Dağlık Karabağ uluslararası çerçevede Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olarak tanınıyor. Ancak 1990’lardaki çatışmalarda Ermeni güçler bölgede kontrolü ele geçirdi ve 1 milyondan fazla kişi evlerinden oldu.

Çatışmalarda 30 bin kişi de hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Liste yayınlandı! Aralarında sekreteri ve danışmanı da varListe yayınlandı! Aralarında sekreteri ve danışmanı da var
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Belçikalı "süper polis" nasıl "süper suçluya" dönüştü?
'Süper polis' nasıl 'süper suçluya' dönüştü?
Trump'ın yönetimindeki koronavirüslülerin listesi yayınlandı
Liste yayınlandı! Aralarında sekreteri ve danışmanı da var
Son dakika! Azerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardı
İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı
İsrailli Bakan koronavirüse yakalandı
Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı
Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.