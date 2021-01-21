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  4. Dağlık Karabağ’da mayın patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Dağlık Karabağ’da mayın patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

21.01.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermeniler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.Azerbaycan Ordusu tarafından düzenlenen başarılı askeri operasyonlar sonucunda Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan tarafından yerleştirilen mayın patladı.

Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermeniler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Ordusu tarafından düzenlenen başarılı askeri operasyonlar sonucunda Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan tarafından yerleştirilen mayın patladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mayının patlaması sonucu Reşad Cavadov isimli askerin şehit olduğu belirtildi. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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