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Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü’ne ait askeri araç sivil araca çarptı: 2 ölü

11.12.2020 00:04 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü’ne ait askeri araç sivil bir araca çarptı.

Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü’ne ait askeri araç sivil bir araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ’daki tampon bölgede görev yapan Rus Barış Gücü birliklerine ait bir askeri araç trafik kazası yaptı. Hankendi-Askeran yolunun 4. kilometresinde ilerleyen Ural tipi Rus Barış Gücü birliğine ait askeri kamyon yolda ilerleyen sivil bir araca çarptı. Kazada sivil araç askeri kamyonun altında kalırken, araçta bulunan 2 sivil olay yerinde hayatını kaybetti. Rus askerleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ermenistan tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada, ölen sivillerin kimlik tespiti ile ilgili araştırma yapıldığı ve kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili Rus makamlarının da inceleme başlattığı öğrenilirken, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı yolun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

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