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Dağlık Karabağ'da son durum: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda neler yaşanıyor?

30.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmalarda bugün itibarıyla son durum ne? Taraflardan hangi açıklamalar geliyor?

Dağlık Karabağ'da son durum: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda neler yaşanıyor?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Dağlık Karabağ

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Bugün itibarıyla son durum şöyle:

azerbaycan

Çarşamba, 30 Eylül 2020:

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: "Düşmanlıkların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında bir zirve yapılmasından bahsetmek çok uygunsuz olur. Müzakereler için uygun ortam ve koşulların oluşması gerekiyor."
  • Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepyan, Azerbaycan'ın bölgenin kuzeyinde "Dağlık Karabağ Savunma Ordusu mevzilerine hava bombardımanı" düzenlediğini, operasyonlarda Türkiye yapımı İHA'ların kullanıldığını ve Türk F-16'larının havada görüldüğünü açıkladı.
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazar gününden bu yana 2 bin 300 "ayrılıkçı askerin" öldürüldüğünü, 130 tank, 200 top, 25 uçaksavar, beş mühimmat deposu, 50 tanksavar, 55 askeri araç ve S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
  • Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900'den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi heilopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini aktardı.
  • Dağlık Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Artur Sargisyan, Azerbaycan'a ait 17 tank, dört zırhlı personel aracı, üç mühendislik ve teknik zırhlı araç ve 13 İHA'nın imha edildiğini, 500 askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
  • Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığını aktardı.
  • Taraflardan gelen açıklamalara göre, çatışmalar Ağdere-Terter, Şuşakend ve Aşağı Ağcakend civarında yoğunlaştığı bildiriliyor.

Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda

Salı, 29 Eylül 2020:

  • Ermenistan, SU-25 tipi bir savaş uçağının Azerbaycan'daki Gence üssünden havalanan Türkiye'ye ait bir F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ve pilotun öldüğünü öne sürdü.
  • Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanladı.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin."
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin çatışmaya taraf olmadığını açıkladı.
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmaların, ülkesi ve bölge için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ

Pazartesi, 28 Eylül 2020:

  • Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Türk ordusuna mensup askeri uzmanların Azerbaycan saflarında savaştıklarını ve çatışmalarda Türkiye'ye ait İHA ve savaş uçaklarının kullanıldığını söyledi.
  • Ermenistan, Türkiye'nin Azerbaycan saflarında savaşmak üzere Suriye'den savaşçı gönderdiğini iddia etti. Azerbaycan bu iddiaları reddetti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir. İşgale uğrayan topraklar Azerbaycan toprakları. 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır."

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

  • Ermenistan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a askeri destek vermekle suçladı
  • Dağlık Karabağ: Suriye'den muhalif savaşçıların Azerbaycan'a gittiği iddialarıyla ilgili ne biliniyor? Taraflar ne diyor?

    • ERMENİSTAN

    Pazar, 27 Eylül 2020:

    • Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da silahlı çatışmalar başladı.
    • Bu, 1990'ların başından bu yana iki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan ilk sıcak çatışma oldu.
    • Taraflar çatışmanın nasıl başladığıyla ilgili birbirlerini suçladı.
    • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik."
    • Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan'ın sabah saatlerinde sivil yerleşimlere saldırdığını öne sürdü.
    • Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik, Azerbaycan ise sıkıyönetim ve kısmi seferberlik ilan etti.

    • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü: "Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırıyor."

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