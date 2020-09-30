Dağlık Karabağ'da son durum: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda neler yaşanıyor?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Bugün itibarıyla son durum şöyle:

Çarşamba, 30 Eylül 2020:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: "Düşmanlıkların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında bir zirve yapılmasından bahsetmek çok uygunsuz olur. Müzakereler için uygun ortam ve koşulların oluşması gerekiyor."

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepyan, Azerbaycan'ın bölgenin kuzeyinde "Dağlık Karabağ Savunma Ordusu mevzilerine hava bombardımanı" düzenlediğini, operasyonlarda Türkiye yapımı İHA'ların kullanıldığını ve Türk F-16'larının havada görüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazar gününden bu yana 2 bin 300 "ayrılıkçı askerin" öldürüldüğünü, 130 tank, 200 top, 25 uçaksavar, beş mühimmat deposu, 50 tanksavar, 55 askeri araç ve S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900'den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi heilopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini aktardı.

Dağlık Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Artur Sargisyan, Azerbaycan'a ait 17 tank, dört zırhlı personel aracı, üç mühendislik ve teknik zırhlı araç ve 13 İHA'nın imha edildiğini, 500 askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığını aktardı.

Taraflardan gelen açıklamalara göre, çatışmalar Ağdere-Terter, Şuşakend ve Aşağı Ağcakend civarında yoğunlaştığı bildiriliyor.

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Salı, 29 Eylül 2020:

Ermenistan, SU-25 tipi bir savaş uçağının Azerbaycan'daki Gence üssünden havalanan Türkiye'ye ait bir F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ve pilotun öldüğünü öne sürdü.

Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin çatışmaya taraf olmadığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmaların, ülkesi ve bölge için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Pazartesi, 28 Eylül 2020: