Dağlık Karabağ'da taraflar birbirini ateşkesi ihlâlle suçladı

Azerbaycan ve Ermenistan, karşılıklı olarak Dağlık Karabağ'da 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlâl edildiğini duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısında dört askerinin öldüğü açıklaması yaparken Ermenistan, karşı tarafın saldırısında altı askerinin yaralandığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında yaşanan çatışmalarla ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Dağlık Karabağ bölgesinin sınır hattındaki "Hadrut'ta bulunan Azeri ordu birliklerine yönelik saldırı oldu. Saldırıda dört Azeri askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı."

Ermenistan'dan yapılan açıklamada ise bunun "Azerbaycan ordusunun bir saldırısı olduğu ve altı Ermeni askerinin yaralandığı" belirtildi. Ermenistan açıklamasında iddia edilen saldırının ne zaman yapıldığına dair detaylar ise yer almadı.

Hadrut, çatışmalar öncesi Ermenistan'ın kontrolündeydi. 9 Kasım'daki ateşkes anlaşması sonrası Ermeni askerleri geri çekilmiş ve Azeri ordusu bölgeye yerleşmişti.