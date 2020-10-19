Dağlık Karabağ’da Topçu Ateşi ve Füze Atışı

Dağlık Karabağ'da ilan edilen yeni ateşkese rağmen Pazartesi günü de Azeri ve Ermeni güçleri, bazı bölgelerde yoğun topçu ateşi ve ağır çatışma olduğunu bildiriyor.
Azerbaycan, Pazar günü ateşkesin devreye girmesinden birkaç saat sonra, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'da bir petrol boru hattına attığı füzeyi ”etkisiz” hale getirdiğini açıklamıştı. Ermenistan ise füze attığı suçlamasını reddetti.
Son ateşkes, Rusya'nın öncülüğünü yaptığı daha önceki ateşkesin çatışmaları durdurmayı başaramaması üzerine Cumartesi günü kabul edilmişti. 1990'lı yıllardan bu yana en kanlı çatışmalara sahne olan Güney Kafkasya'da 27 Eylül'den beri yaşanan son çatışmalarda ölenlerin sayısı bini aştı.
Çatışmaların sona ermemesi, insani krizin patlak vereceği korkularını beraberinde getirdi ve Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'nin çatışmaların durmasını isteyen NATO müttefikleriyle ilişkilerinin daha da gerilmesine yol açtı.
Ermenistan'la savunma anlaşması olan Rusya da bölgesel savaşın içine çekilme riskiyle karşı karşıya.
Azerbaycan'a ait olan ancak nüfusunu ve yönetici kadrosunu Ermeniler'in oluşturduğu Dağlık Karabağ'da yetkililer, Azeri güçlerin iki tarafı bölen hattın kuzey ve güneyde kalan mevzileri top ateşine tuttuğunu bildirdi.
Azerbaycan ise Azeri güçlerin Martuni kasabası ve dört köy dahil sivil yerleşim birimlerine topçu saldırısı düzenlediği iddialarını reddetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni güçlerin, çatışma bölgesine uzak olan Ağcabedi, Tovuz ve Daşkesen bölgelerini top ateşine tuttuğunu bildirdi. Ermenistan ise bu suçlamayı reddetti.
Azerbaycan’dan yapılan açıklamada Ermenistan'ın Pazar günü öğleden sonra çatışma bölgesine 300 kilometre uzaklıkta, Azerbaycan'ın Hızı bölgesindeki petrol boru hattını hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada Rusya'nın Novorossiisk kentine Azeri petrolünü taşıyan boru hattının hasar görmediği, ancak füze parçalarının boru hattının 250 metre yakınına kadar düştüğü ayrıntısı da yer aldı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise bu açıklamayı reddetti ve ”Tamamen yalan” ifadesini kullandı.
Bu ay başında Moskova'da hazırlanan ateşkes anlaşması, tarafların tutuklu takası yapmasını ve ölenlerin cenazelerinin karşılıklı olarak iade edilmesini amaçlıyordu. Ancak anlaşmanın çatışmaları durdurmaya etkisi olmadı.
Yeni ateşkes, Cumartesi günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermeni ve Azeri dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinden sonra açıklanmıştı.
Pazartesi günü yeniden barış çağrısı yapan Lavrov, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin öfke dolu söylemin sona erdirilmesinin önemli olduğunu belirtti, ”Bunun için büyük çaba sarfetmek gerekmiyor” dedi.
Rusya, Fransa ve ABD'nin başkanlığını yürüttüğü Minsk Grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında çatışmaların sonlandırılması için girişimlerde bulunmuştu.
Türkiye, arabuluculuk girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydederken Azerbaycan, Ankara'nın barış inşa etmede rol oynamasını talep ediyor. Bakü, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesini isterken Ermenistan bunu reddediyor ve Azerbaycan'ı, Dağlık Karabağ'da toprak ilhak etmekle suçluyor.
Bakü'den Cumartesi günü yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana 61 Azeri sivilin öldüğü, 282 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Açıklama, Azeri ordusunun verdiği kayıplara ilişkin ayrıntı içermedi.
Dağlık Karabağ ise 729 askeri personelin ve 36 sivilin öldüğünü kaydediyor.