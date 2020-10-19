Dağlık Karabağ’da Topçu Ateşi ve Füze Atışı

Dağlık Karabağ'da ilan edilen yeni ateşkese rağmen Pazartesi günü de Azeri ve Ermeni güçleri, bazı bölgelerde yoğun topçu ateşi ve ağır çatışma olduğunu bildiriyor.

Azerbaycan, Pazar günü ateşkesin devreye girmesinden birkaç saat sonra, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'da bir petrol boru hattına attığı füzeyi ”etkisiz” hale getirdiğini açıklamıştı. Ermenistan ise füze attığı suçlamasını reddetti.

Son ateşkes, Rusya'nın öncülüğünü yaptığı daha önceki ateşkesin çatışmaları durdurmayı başaramaması üzerine Cumartesi günü kabul edilmişti. 1990'lı yıllardan bu yana en kanlı çatışmalara sahne olan Güney Kafkasya'da 27 Eylül'den beri yaşanan son çatışmalarda ölenlerin sayısı bini aştı.

Çatışmaların sona ermemesi, insani krizin patlak vereceği korkularını beraberinde getirdi ve Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'nin çatışmaların durmasını isteyen NATO müttefikleriyle ilişkilerinin daha da gerilmesine yol açtı.

Ermenistan'la savunma anlaşması olan Rusya da bölgesel savaşın içine çekilme riskiyle karşı karşıya.