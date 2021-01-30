Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Açıldı

Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ’da geçen yılki çatışmaların ardından varılan ateşkesi gözlemlemek için kurdukları ortak merkezin açılışını yaptı.

İki ülke arasında geçen Kasım ayında kararlaştırılan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi, Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde resmen faaliyetlerine başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, merkezde Türkiye ve Rusya’nın her birinden 60’a kadar askerin görev yapacağı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 6 hafta süren çatışmalar Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı. Azerbaycan Ermenistan kontrolundaki topraklarını çatışmalar sonunda geri kazandı.

Türkiye’den dün yapılan açıklamada, merkezde bir Türk general ve 38 personelin çalışacağı kaydedilmişti.

Rus Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, “gözlem faaliyetinin, insansız hava araçlarının kullanımı ve diğer kaynaklardan elde edilecek verilerin değerlendirilmesi yoluyla yürütüleceğini” bildirdi.

