Dağlık Karabağ'da üçlü anlaşma

Aliyev Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Varılan üçlü anlaşma sorunun çözümünde (nihai) bir nokta olacak" dedi.

Anlaşmanın imzalandığı açıklaması günün ilk saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapılırken, daha sonra Kremlin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından teyit edildi.

Anlaşmaya göre taraflar ellerindeki bölgelerin kontrolünü sürdürecek. Azerbaycan, en son Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük şehri Şuşa olmak üzere geniş bölgeleri geri almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan’ın "tam bir ateşkes” konusunda anlaştığını bildirerek anlaşmanın "Dağlık Karabağ krizinin adil koşullarda uzun vadeli çözümü için gerekli şartları oluşturacağını" söyledi.

Anlaşmayı protesto eden Ermeni göstericiler meclisi bastı.Dağlık Karabağ'da altı haftadır süren çatışmaların ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayla tüm askeri faaliyetlerin durdurulması karara bağlandı.

Putin yerinden olanların bölgeye geri dönebileceğini ve çatışmalarda esir düşenlerin ve yaşamını yitirenlerin naaşlarının değişimlerinin yapılacağını açıkladı.

Rus haber ajansları savunma bakanlığına dayanarak verdiği haberlerde bin 960 Rus barış gücü askerinin ve 90 zırhlı aracın bölgeye intikal edeceğini duyurdu. Bakanlık ilk barış gücü askerlerini ve donanımlarını taşıyan uçakların Rusya’dan havalandığını açıkladı.

Putin Dağlık Karabağ'da cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridora Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılacağını söyledi.

Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan da "durumun zorluğunu hesaba katarak daha fazla can kaybını ve Dağlık Karabağ'ın tamamının kaybedilmesini engellemek için ateşkesin kaçınılmaz olduğunu" açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’dan birliklerini çekmesi için bir takvim üzerinde anlaştıklarını ve ateşkesin uygulanmasında Türkiye'nin de rol oynayacağını ifade etti.

Ermenistan'da protestocular meclisi bastı

Öte yandan anlaşmanın imzalanmasının duyurulmasının ardından Ermenistan’da bir grup protestocu başkent Erivan’da hükümet merkezini bastı ve camları kırarak bazı ofisleri yağmaladı. Parlamentoya giren bir grup da Başbakan Paşinyan’ın istifasını istedi.

Paşinyan anlaşma ile ilgili olarak askeri durumu analiz ettikten sonra bu karara vardığını belirterek anlaşma “benim ve halkım için tarifsiz bir şekilde acı verici” ifadelerini kullandı.

Aliyev Paşinyan’ın anlaşmaktan başka çaresi kalmadığını söyleyerek "Çelik bir el belgeyi imzalaması için zorladı. Bu aslında bir kapitülasyon” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Şuşa'yı aldı

Azerbaycan güçleri haftalardır devam eden çatışmalarda son olarak Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentini geri aldıklarını duyurmuştu. Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa, bölgenin en büyük kenti olan Stepanakert/Hankendi'nin 15 kilometre güneyinde bulunuyor. Kentin her iki taraf açısından da kültürel ve stratejik önemi büyük.