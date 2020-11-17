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"Dağlık Karabağ'daki Anlaşma Türkiye'ye de Yaradı"

17.11.2020 22:21 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Azeriler’in lehine varılan anlaşma sonrasında Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu daha da arttırma gayreti içinde olacağı yorumları gündemde

Dağlık Karabağ’da Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan ile Ermenistan arasında Azerbaycan’ın lehine bir anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu daha da arttırma gayreti içinde olacağı yorumları gündemde.

Ankara’nın Türk yapımı insansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda desteklemesi uzlaşmazlığın yönünü belirlemede önemli rol oynadı.

Bazı uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişme sonrasında ülkesinin bölgedeki nüfuzunu daha da arttırma çabasında.

Erdoğan, Rusya’nın liderliğinde yapılan anlaşma çerçevesinde ateşkesi gözetleyecek Rus askerleriyle birlikte Türk ordusunun da görev yapmasını istiyor. Bu, Azerbaycan tarafından da destekleniyor. TBMM Salı günü, Karabağ’a asker gönderilmesi için izin isteyen yetki tezkeresini onayladı.

Born Üniversitesi’nden Zaur Gasimov, Rusya’nın ve aynı zamanda bölgedeki diğer etkili güçlerden olan İran’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a barış amaçlı asker konuşlandırma çabasından memnun olmadığına vurgu yapıyor.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Gasimov, Rusya’nın bir taraftan da Türkiye ile işbirliği içinde olduğunun da altını çizerek, “Moskova ve Ankara, Suriye ve diğer yerlerde de olduğu gibi aralarındaki farklılıkları giderecektir” diyor.

Suriye’de farklı tarafları desteklemelerine rağmen işbirliği içinde olan Rus ve Türk ordusunun Dağlık Karabağ’da da askeri ortaklığı iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlayabilir. Bu da, NATO’yu alarma geçirecek bir durum olarak nitelendiriliyor.

Diğer taraftan, yıllar boyunca Rusya’nın etkisi altında olan bölgelerden biri olarak görülen Kafkaslar’da Türkiye’nin nüfuzunu arttırma çabaları Rus basınında sıklıkla eleştiriliyor. Dağlık Karabağ’daki anlaşmanın Rusya’nın arabuluculuğuyla yapılmış olması ise birçok uzmana göre Rusya’nın bölgedeki liderlik rolünü hala elinde tuttuğunun kanıtı.

Kadir Has Üniversitesi’den Soli Özel de bu görüşü savunanlardan. Özel, çatışmaların bölgede yeniden alevlenmesinin ardından Rusya’nın yaklaşık 6 hafta boyunca genel anlamda harekete geçmediğini ancak karar alır almaz da anlaşma sağladığının altını çiziyor. Özel’e göre bu, hem Rusya’nın bölgedeki gücünü hem de Kafkaslar’da Batılı güçlere müdahale payı vermemeye kararlı olduğunu göstermiş oldu. VOA’e konuşan Özel, varılan anlaşmanın Türkiye’yi de kazanan taraf konumuna koyduğu görüşünde.

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