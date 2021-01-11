Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve Paşinyan ilk kez bir araya geliyor

Görüşmenin Kremlin tarafından resmen duyurulmasından önce açıklama yapan Paşinyan, yeni anlaşmaların gündemde olmadığını; 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasının detaylarının görüşüleceğini söyledi. Paşinyan, "Ermenistan için önceliğin esirlerin, tutukluların ve cenazelerin teslimi olduğunu; ancak bunun gerçekleşmesinin ardından ulaşım ve ticaret yollarının yeniden açılmasının gündeme gelebileceğini" de açıklamasına ekledi.

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak" denildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DA NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de başlayan ve altı hafta süren çatışmalar boyunca Putin, ateşkes için arabuluculuk yapmış ve liderleri Moskova'ya çağırmıştı.

Ancak Azerbaycan ordusunun stratejik önemdeki Şuşa'ya girdiği 8 Kasım'a kadar kalıcı ateşkeste uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma, 9 Kasım'da imzalandı.

Buna göre Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarına göre 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerden kademeli olarak çekilmesine; Dağlık Karabağ'da da orduların mevcut konumlarını korumasına karar verildi.

Dağlık Karabağ'da cephe hattına da Rus Barış Gücü askerleri yerleşti. Taraflar, karşılıklı olarak cenazeleri ve esirleri teslim etme konusunda da uzlaştı.

Anlaşmanın orta vadede gerçekleştirilecek diğer maddeleri arasında Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a Laçin bölgesinde bir koridor açılması ve Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bağlantı yolu oluşturulması; bu yolları Rusya'nın koruması da vardı.



