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Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı

14.11.2020 23:14 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki tüm Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki tüm Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.
Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşmadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçerek, Dağlık Karabağ’a gönderilecek olan Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına 10 Kasım’da başlamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü Komutanı Rustam Murdaov yaptığı açıklamada, gözlem noktalarının tamamının kurulduğunu duyurdu. Dağlık Karabağ’da durumun artık istikrarlı bir sürece girdiğini söyleyen Muradov, “Dağlık Karabağ’da ateşkes anlaşması tam anlamıyla uygulanıyor ve çatışmalar durdu. Ayrıca çatışma bölgesine nakledilen Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek (Barışı Koruma) Tugayının 14 Kasım itibariyle cephe hattına konuşlandırılması tamamlandı” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gün boyunca savaştan kaçan 250 sivilin Hankendi’ye geri döndüğü ve bu kişilerin Rus Barış Gücü askerlerinin korumasında 9 otobüs ile taşındığı bilgisine yer verildi.
Öte yandan Dağlık Karabağ’da 16 gözlem noktası kurulması planlanırken, bin 960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus Barış Gücüne, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve helikopterler de destek olacak.

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