HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor

Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor

15.11.2020 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.
Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermeniler yakınlarının bedenlerini mezarlarından çıkarıyor. Ermenilerin ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını yanlarında götürdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı ve taşıyabildikleri bütün eşyaları götürdükleri görüntülenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklamaDünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

2 polis memuru hayatını kaybetti

Kritik uyarı geldi! 'Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır'

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Koronavirüs aşısıyla ilgili dünyaya umut olan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni haber

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz geldi

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme! İtiraz ettiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.