Dağlık Karabağ'ın yeniden imarı için anlaşma

Rusya ile varılan üçlü mutabakat uyarınca bölgenin yeniden imarı için çalışma grubu oluşturulacak.Dağlık Karabağ'da geçen yıl 27 Eylül'de patlak veren altı haftalık savaşın ardından Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ilk kez bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleşen görüşmede üç ülke Dağlık Karabağ'da bir yeniden imar planı üzerinde uzlaşmaya vardı.

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğunda 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ciddi ihlaller olmadan uygulandığını ve görüşmelerin faydalı geçtiğini belirterek "Bölgenin kalkındırılması için ortak bir bildiri üzerinde mutabık kalıp imzalayabildik" dedi. Putin, ortak bildirinin bölgede ekonomik bağlantılar ile altyapı projelerinin geliştirilmesi yönünde somut adımlar içerdiğini kaydetti.

Üç liderin imzaladığı ortak bildiriye göre, "bölgedeki tüm ekonomik bağlantılarla ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılmasını" denetlemek üzere üç ülkeden temsilcilerin katılacağı bir çalışma grubu oluşturulması karara bağlandı. Grubun eş başkanlıklarını üç ülke başbakan yardımcılarının üstlenmesi ve ilk toplantının 30 Ocak'ta gerçekleştirilmesi öngörülüyor.