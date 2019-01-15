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Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:09 | Son Güncelleme

BAŞKAN UYARDI Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu.

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)

BAŞKAN UYARDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Ancak kara hazırlıksız yakalan bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kalınca, traktörlerle ya da iş makineleriyle kurtarıldı. Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ekiplerimiz sabahtan beri bölgede yoğun çaba harcıyor. Çalışmalarımız gece boyunca da aralıksız sürecek. Özellikle şehir merkezimizdeki vatandaşlarımızdan ricam, eğer aciliyet yoksa kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla söz konusu bölgelerimize keyfi olarak ulaşım sağlamaya çalışmamasıdır. Kar yağışı gerçekten muhteşem görüntülere sahne oluyor, ancak sizlerin can ve mal güvenliği her şeyden önemli. Ekiplerimizin de verimli çalışabilmesi için bu konuda hassasiyet göstereceğinizi umut ediyor" dedi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (2)

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