HABER

Dağyenice turizmde yenir bir çekim merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dağyenice Göleti çevresini turizme kazandıracak proje çalışmalarına başladı.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dağyenice Göleti çevresini turizme kazandıracak proje çalışmalarına başladı. Dağyenice’nin kentte yeni bir çekim merkezi olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla Uludağ, sahiller, göller, şelaleler gibi doğal değerleri vitrine çıkaracak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, rotayı Dağyenice Göleti’ne çevirdi. Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle hafta sonları piknikçilerin akınına uğrayan ve özellikle kampçıların tercih ettiği Dağyenice’nin turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk somut adım atıldı. Haziran ayı başında göletin iki yakasındaki toplam 500 bin metrekarelik alanı kiralama yoluyla Orman Bölge Müdürlüğü’nden alan Büyükşehir Belediyesi, bölge için daha önceden hazırlanan proje üzerinde de çalışmalara başladı. Dağyenice Göleti’ni yerinde inceleyen Başkan Aktaş, beraberindeki Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek’ten hem bölgede devam eden çalışmalar hem de proje kapsamında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Aktaş’ın inceleme gezisine Dağyenice Muhtarı Rıdvan Tekin de eşlik etti. “ALLAH VERGİSİ GÜZELLİK” Bursa’nın Allah vergisi doğal ortamı, tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi ve ihracatıyla çok özel bir şehir olduğunu hatırlatan Alinur Aktaş, Bursa’ya daha fazla değer katabilmek için ne yapılması gerektiği noktasında sürekli araştırma ve inceleme içinde olduklarını söyledi. Dağyenice’nin de bir süredir üzerinde çalıştıkları alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olması nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla birlikte sürdürdüklerini kaydetti. Dağyenice’nin turizme kazandırılmasının yıllardır konuşulduğunu ancak bir aşama kaydedilemediğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Haziran başında ihaleyle burayı bakanlıktan kiraladık. Artık göletin iki yakasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik alan bize ait. Yine il özel idaresinden geçme diğer yakada da 170-180 dönümlük bir alanımız mevcut. Bu noktada biz öncelikle hazırladığımız proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. “TURİZM İÇİN BÜYÜK KAZANÇ” Bölgenin kent merkezine yakın olması nedeniyle ulaşım ve altyapının da revize edildiği bir Dağyenice’nin Bursa turizmi adına önemli bir kazanç olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Dağyenice, ulaşımın mesafe olarak kolay olması nedeniyle yaz kış, yılın 365 günü çok yoğun kullanım potansiyeli olan bir yer. Bunları yaparken biz sadece öncülük ve aracılık edeceğiz. Kamu marifetiyle değil, özel sektör marifetiyle hayata geçirmeyi ve işlettirmeyi düşünüyoruz. Bu manada yaptığımız yurtdışı ve yurtiçi yatırımcılarla görüşmeler var. Yaptığımız bütün çalışmaları aşama aşama kamuoyuyla paylaşacağız. Projeyle alakalı ve yerin bize geçişi sürecinde Orman Bölge Müdürümüzün çok emekleri oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başlayıp, bitirmeyi amaçlıyoruz. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Akıl almaz ölümAkıl almaz ölüm
Avrasya Tüneli’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendiAvrasya Tüneli’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.