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  4. Daha 10 yaşında, elinde silah ağzında küfür… Olay olacak görüntüler; “Türkiye’de gangster akımı var” diyerek paylaştı

Daha 10 yaşında, elinde silah ağzında küfür… Olay olacak görüntüler; “Türkiye’de gangster akımı var” diyerek paylaştı

03.10.2024 16:52
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10 yaşında olduğu belirtilen küçük bir çocuğun yaptığı sosyal medya paylaşımları akıllara durgunluk verdi. Suç örgütlerinin yetiştirdiği iddia edilen küçük çocuğun görüntüleri kısa sürede gündem yaratırken silahlı ve küfürlü videoları izleyenler adeta dehşete kapılıyor. İşte çok konuşulacak o görüntüler…

Son günlerde yaşanan silahlı saldırı haberlerinin kamuoyunda infiale yol açtığı şu günlerde sosyal medyada yayınlanan bir görüntü olay oldu. 10 yaşındaki bir çocuk adeta geleceğin suç makinesi olarak yetiştiriliyor. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun paylaştığı görüntülerde küçük bir çocuğun çok ağır küfürler ettiği elinde silahla birçok fotoğrafı ve videosu yer aldı.

Haskoloğlu yaptığı paylaşımda “Yeni Türkiye'de gangster olarak yetiştirilen 10 yaşındaki bir çocuk. Bunlardan en iyi ihtimalle on binlerce vardır, gördükleriniz sadece sizlere gösterebildiklerim” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“TÜRKİYE’DE GANGSTER AKIMI VAR”

“Türkiye'de bir gangster akımı var ve bunların yaşlarının çoğu 20'yi geçmiyor. 10 yaşındaki çocuklar bile bu şekilde yetiştiriliyor. Hatta yetinmiyorlar bu durumlarını Instagram'dan paylaşıyorlar.

Onlardan bir örneğini sizlerle paylaşıyorum.

2

“10 YAŞINDA BİR ÇOCUK SİLAHLA FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR”

10 yaşlarında bir çocuk, babası hapiste. Babasının arkadaşları da hapiste. Babasının yaşı da küçük.

Çocuk birçok silahla fotoğraf paylaşıyor, binlerce insan beğeniyor.

Trafiğe açık alanda araç kullanıyor. Bunlar sadece kendini paylaşanlar. Bu çocuk gibi binlercesi var.

3

“50 BİN TL’YE SİZİ VURDURABİLİRLER”

Sizi sevmeyen bir kişi 50 bin TL'ye sizi vurdurabilir. Ölmezseniz cezai karşılığı da neredeyse yok! Türkiye çok karanlık bir döneme girdi. Bunların sayıları her geçen gün artıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
silah Küfür İbrahim Haskoloğlu
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