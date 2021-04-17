HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Daha 13 yaşında, suç dosyası kabarık! Avcılar'da kadına kapkaç şoku kamerada

Daha 13 yaşında, suç dosyası kabarık! Avcılar'da kadına kapkaç şoku kamerada

17.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar’da, bir kadının yalnız yürüdüğünü fark eden ve elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 13 yaşındaki hırsız, yakalandı. Kapkaç bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelinin yaşının iki katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 13 Nisan Salı günü akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek şahıs, kadının sokakta yürüdüğünü fark ettiği sırada onu takip etmeye başladı. Bir süre takipten sonra şahıs kadının elindeki telefonu kaptı. Şok geçiren kadın panik yaşarken, kapkaççı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bunun üzerine kadın polise giderek şikayetçi oldu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

13 YAŞINDA, ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında, şüphelinin 13 yaşında olduğu ve aynı gün bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için mahallede çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmada şüpheliyi gören polis onu durdurdu. Şüphelinin üzerinde aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin yaşının iki katı suç kaydı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çocuğun karakoldaki işlemleri sürüyor.

Screenshot_37

Screenshot_39

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
Terminatör böcekler, çam kese böceğine karşı göreve hazırlarTerminatör böcekler, çam kese böceğine karşı göreve hazırlar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.