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  4. Daha 15 yaşındaydı... Rafet'in yol kenarında başından vurulmuş cesedi bulundu!

Daha 15 yaşındaydı... Rafet'in yol kenarında başından vurulmuş cesedi bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.01.2025 16:05
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Adana’da 15 yaşındaki Rafet Dinç’in yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, Dinç’i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Daha 15 yaşındaydı... Rafet'in yol kenarında başından vurulmuş cesedi bulundu!

Olay, dün sat 07.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kızıldere yolunda yürüyen mahalleli, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiği saptandı.

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OTOPSİ YAPILDI

Jandarma ekipleri, cesedin, Rafet Dinç’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Dinç’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Dinç, toprağa verildi.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Adana silah jandarma yol
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