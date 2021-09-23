HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Daha 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Daha 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

23.09.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca Sönmez (24) ile kavga eden Mehmet Sönmez (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Daha 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca Sönmez, 18 Eylül'de dünya evine girdiği Mehmet Sönmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.

Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağımCanlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım
Aziz Sancar'dan çağrı: Benim yaptığımı yapmayınAziz Sancar'dan çağrı: Benim yaptığımı yapmayın
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

'Aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti: Cinsel tacize uğradım

'Aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti: Cinsel tacize uğradım

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Bir zamanlar korkordatolarla anılıyordu!

Bir zamanlar korkordatolarla anılıyordu!

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.