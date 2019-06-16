HABER

"Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz"

HAKKARİ (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz." dedi.

Cirit'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un da aralarında bulunduğu heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Çarşı merkezinde esnafı gezip vatandaşlarla sohbet eden Cirit ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'a makamında ziyarette bulundu.

Cirit, burada yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van'da iki gün zaman geçirdiklerini belirten Cirit, "Ahlat'ta da 1986-89 yıllarında görev yapmıştım. 39 yıl önce gene bir haziran ayında hakim yardımcısı olarak Hakkari'ye tayin olmuştum. Van'a gelmişken Hakkari'ye gelmemek olmazdı. Burada sayın protokol yöneticileriyle görüştük, daha sonra hakim ve savcılarımızla buluşacağız." dedi.

"Burada olmamızın nedeni, biz bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti 82 milyon vatandaşı 800 bin kilometrekarelik bir vatan parçasında bir ve birlikte olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik" diyen Cirit, şöyle konuştu:

"Burada çarşıda vatandaşlarımızla da görüştük. İnşallah daha güzel günler gelecek Hakkari'ye, terörsüz günler. Bu arada jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümü, onu da burada kutladık. Vatan sathında kahramanca asayişimizi sağlayan ve güvenliğimizi sağlayan kahraman silahlı kuvvetlerimizin temsilcileriyle burada görüştük. Bu coğrafya önemli bir coğrafya. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz."

Burada karşılıklı hediye takdiminin ardından Mir Kalesi'ni ziyaret eden Cirit ve beraberindekiler, daha sonra adliye binasına geçerek hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Heyete ziyaretlerinde, Vali Akbıyık, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bingöllü çobana Malatya’dan rakipBingöllü çobana Malatya’dan rakip
Kapadokya’da 39 kaçak yapı için daha yıkım kararı alındıKapadokya’da 39 kaçak yapı için daha yıkım kararı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Yargıtay heyeti ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.