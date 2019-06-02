HABER

Daha canlı bir cilt için sağlıklı beslenme şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor.

Daha canlı bir cilt için sağlıklı beslenme şart

Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Doğru beslenme alışkanlığı kazanarak, cildin gençliğini ve güzelliğini uzun yıllar koruyabilmek mümkün. Cildimize sürdüklerimiz kadar yediklerimizin de cildimizi etkilediğini belirten QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, kusursuz bir cilt için beslenme tüyoları verdi.
Sağlıklı beslenmenin aslında cildi de sağlıklı beslemek anlamına geldiğini aktaran Shaper, sağladıkları yararlar göz önünde bulundurularak A, C ve E vitaminleri bakımından zengin besinler tüketilmesini öneriyor. Shaper, “C vitamini, cildin esnekliğini ve sıkılığını sağlayan kolajen üretimini sağlarken antioksidan özelliğiyle kolajen yıkımını da yavaşlatıyor. C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeleri beslenme düzeninize almak, cildinizi kuruluk, yaşlanma, dudak ve göz çevresinde oluşan ince çizgilere karşı koruyan önemli bir etken” diyerek turunçgil, çilek, brokoli ve kırmızı biber tüketilmesini öneriyor.
A ve E vitaminleri de cilt sağlığı açısından beslenirken dikkat edilmesi gereken önemli vitaminler arasında yer alıyor. Shaper, A ve E vitaminlerinin faydalarını şu şekilde açıklıyor:
“Hücre oluşumu için gerekli beta karoten, cildinizin yumuşak kalmasını sağlar. Karotenoidler aynı zamanda cildi güneşten koruma konusunda da etkilidir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu A vitaminini turp, tatlı patates, havuç, ıspanak ve kabak gibi sebzeleri tüketerek alabilirsiniz. E vitamini ise bağışıklık sisteminizi, hücre fonksiyonlarını ve cilt sağlığınızı destekler. Antioksidan olan bu vitamin, serbest radikallere karşı oldukça iyi bir savaşçıdır. E vitaminin öne çıkan bir diğer özelliği de UV ışınlarının cilt üzerindeki etkisini azaltmasıdır.”

Sağlıklı yağlar ve lifli gıdalar
Sert kabuklu yemişler, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin besin kaynaklarıdır. Vücut için son derece önemli olan bu sağlıklı yağların cilt için faydalarının altını çizen Shaper, her gün bir avuç badem ya da ceviz yenmesini öneriyor. Keten tohumu da omega-3 kaynağı olarak tüketilebilecek gıdalar arasında yer alıyor. Yemek yaparken tekli doymuş yağlar yönünden zengin olan zeytinyağı kullanmak da sağlıklı yağ tüketimi için bir alternatif oluşturuyor.
Akne problemleri yaşayanlar için lifli ürünler tüketilmesini tavsiye eden Shaper, şu önerilerde bulundu:
“Akne oluşumlarının nedenleri arasında sindirim zorlukları da yer alır. Sindirim sistemini iyileştirmek için bulunan belki de en iyi çözümlerden biri de lifli yiyecekler tüketmektir. Akne problemlerini azaltmak için tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, elma, muz ve yulaf gibi besinler tüketebilirsiniz.”

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bel ağrısı çekenler dikkatBel ağrısı çekenler dikkat
(Özel) Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler(Özel) Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.