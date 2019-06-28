"Daha canlı bir ekonomiyi önümüzdeki günlerde göreceğiz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Haziran ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde artış gördüğümüz gibi inşallah daha canlı bir ekonomiyi de önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

Elvan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, ilçe ekonomisine değer katan firmalar için Tarsus Amerikan Kolejinde düzenlenen ödül töreninde, ilçenin, Mersin'in bir sanayi üssü olduğunu söyledi.

Tarsus'un, ticari birikim ve kültürel doku anlamında da önemli bir kent olduğunu vurgulayan Elvan, ilk elektrik üretiminin de burada yapıldığını aktardı.

Elvan, yeni organize sanayi bölgelerini Tarsus ve Mersin'e kazandıracaklarını ifade ederek, "Tarsus'a 5 organize sanayi bölgesinin yapımı için süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Mevcut 2 organize sanayi bölgesine ilave olarak bunlar yapılacak." dedi.

Yeni organize sanayi bölgeleri için 2019 yılının sonunda kamulaştırma çalışmalarının ilk etabını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Elvan, 2020'de ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.