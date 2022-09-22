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  4. Daha cenazesi yerden kaldırılmamıştı! Önce beton harcını almaya geldiler... Kahreden görüntü

Daha cenazesi yerden kaldırılmamıştı! Önce beton harcını almaya geldiler... Kahreden görüntü

22.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Nusurettin Akçay, kullandığı beton mikseri ile park halindeki üç araca çarptı. Kazada hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni olay yerinden kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almak için başka bir aracın gönderilmesi ise dikkat çekti.

Daha cenazesi yerden kaldırılmamıştı! Önce beton harcını almaya geldiler... Kahreden görüntü

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nusurettin Akçay, kullandığı beton mikseriyle Ülker Sokak’a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

CENAZESİ KALKMADAN BETON HARCINI ALMAYA GELDİLER

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Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

'GİTTİĞİMİZDE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU'

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, “İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi.

Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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cenaze beton mikseri
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