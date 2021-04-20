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Daha çok beğeni için canlarını hiçe saydılar!

20.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kaleiçi'nde bisikletle surlara çıkan akrobasi tutkunu gençler, sosyal medya hesabında daha fazla beğeni alabilmek için ölümle burun buruna geldi. Yürekleri ağızlara getiren şovlarını sanal alemde paylaşan gençlerin ölüme davetiye çıkardıkları anlar kask kamerasına yansıdı. Gençlerin paylaşımlarını izleyen bazı kişiler görüntülere tepki gösterdi.

Olay, Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan surların üzerinde yaşadı. Akrobasi tutkunu gençlerin, yanlarına aldıkları bisikletler ile surlar üzerine çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunduğu görüldü. Gençlerden birisi bindiği bisikleti surların kenarında zaman zaman tek teker üzerinde kullanarak adeta ölüme meydan okudu. Genç bisikletçi bununla da kalmayarak bir surun üzerinden başka bir sura atladı.

30 METRE YÜKSEKTE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ŞOV!

Gençlerin yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan surlar üzerinde yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

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GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sosyal medyada beğeni almak için ölümü göze alan ve o anları kask kameraları ile kaydeden gençlerin görüntülerini izleyenler duruma tepki gösterdi. Bir süre daha hareketlerine devam eden gençler daha sonra eylemelerine son verdiği görüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya

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