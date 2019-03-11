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"Daha çok gayret etmeden bu yurdu toparlayamayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: - "Türk devleti çalışmadan, üretmeden, Türkler daha az uyumadan, daha fazla tasarruf etmeden, daha az yemeden, daha çok bilmeden, okumadan, daha çok sevmeden, daha çok gayret etmeden bu yurdu toparlayamayız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türk devleti çalışmadan, üretmeden, Türkler daha az uyumadan, daha fazla tasarruf etmeden, daha az yemeden, daha çok bilmeden, okumadan, daha çok sevmeden, daha çok gayret etmeden bu yurdu toparlayamayız." dedi.

Ağıralioğlu, partisince Gümüşhane'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yerel seçimlerin bir beka sorunu olmadığını savundu.

Milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verdiğini anımsatan Ağıralioğlu, "Biz belediye başkanı seçiyoruz. Devlet başkanı seçmiyoruz. Beyefendi bizim belediye başkanlığı seçimine girmemizi beka ile ilgili bir tehdide bağladı." diye konuştu.

- "Yatarak toparlanamayız"

"Türk devleti çalışmadan, üretmeden, Türkler daha az uyumadan, daha fazla tasarruf etmeden, daha az yemeden, daha çok bilmeden, okumadan, daha çok sevmeden, daha çok gayret etmeden bu yurdu toparlayamayız. Yatarak toparlanamayız." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, "Ama bizden fedakarlık isteyecek hükümetin bu fedakarlığa denk ahlakı olması lazım." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, seçim meydanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerini katılımcılara aktararak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Programa Ağıralioğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mustafa Canlı, partililer ve davetliler katıldı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu

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