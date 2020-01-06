'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

İnce işlerle uğraşırken ortaya çıkan bu titremenin tedavisinde onunla savaşmak yerine, uzman kontrolünde süreci doğru yönetmek gerekiyor. Aile öyküsünün teşhiste önemli bir yer tuttuğunu belirten Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, gençlerde el titremeleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. TİTREMENİN FARKLI TİPLERİ VAR Latince “Tremor” olarak tanımlanan titreme, en çok ellerde görülmektedir. Birbirine zıt kasların istemsiz kasılmasına bağlı olarak gelişen, ritmik bir hareket olan titremenin farklı tipleri bulunmaktadır. Bu farklılıklar titremenin görülme zamanı, görüldüğü organ, şiddeti ve eşlik eden hastalıklara göre sınıflandırılmaktadır. Titremenin şiddeti hastalıktan hastalığa, aynı hastalığın farklı durumlarında, anksiyete varlığında, yorgunluk, açlık gibi durumlarda değişkenlik gösterebilmektedir. Tremor en sık ellerde görülmekle birlikte bacaklarda, yüzde, çene gibi farklı organlarda da karşımıza çıkmaktadır. Tremorun varlığı, bazen de bize Parkinson ya da hipertiroidi gibi başka hastalıklar için de ipucu verebilmektedir.

İLK AKLA GELEN PARKİNSON HASTALIĞI OLUYOR El titremesi hisseden genç hastaların aklına ilk olarak Parkinson hastalığı gelmektedir. Parkinson genellikle yaşlılarda ortaya çıkan, ilerleyici ve sıklıkla kendisini el titremesi belirtisi ile gösteren bir hastalıktır. El titremesi hisseden 20-25 yaşlarındaki genç insanlar Parkinson hastası olduklarını düşünerek, gereksiz yere endişe taşımaktadır. Çünkü Parkinson hastalığının, tüm tremor nedenleri içerisinde büyük bir payı bulunmamaktadır. GENÇLERDE EL TİTREMESİNİN SEBEBİ 'ESANSİYEL TREMOR' OLABİLİR Ortaokul, lise çağlarında bile ortaya çıkabilen, çoğunlukla 20’li yaşlarda kendisini belli etmeye başlayan el titremesi, genellikle “Esansiyel Tremor”un habercisi olabilmektedir. Nedeni tam olarak belirlenememekle beraber, ağırlıklı olarak genetik geçişin neden olduğu düşünülen esansiyel tremor, inmeden sonra en sık görülen nörolojik hastalıkların başında gelmektedir. Hastalar genellikle bir hareket esnasında; örneğin çay bardağını ya da bir kalemi tuttuklarında, kadınlar göz kalemi çekmeye çalıştıklarında bu el titremesini hissedebilmektedir. Bununla birlikte hastanın dirseğini koltuğa dayadığı hareket dışı belirli pozisyonlarda da tremorun ortaya çıktığı ve dikkatin yöneltilmesi ile daha fazla artış gösterdiği görülmektedir.