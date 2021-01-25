Daha çok güneş neden oluyor! Cilt lekelerinin başka sebepleri neler, tedavi edilebilir mi?

Cilt lekeleri, daha çok güneş ışınlarının etkisiyle ortaya çıktığı gibi gebeliğe bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Daha derinde melasma adı verilen lekelere sebep olabilir. Bunun haricinde yaşlılığa bağlı, cildin üst noktalarında ortaya çıkan lekeler gözlenebilir.

Ayrıca kendiliğinden genetik olarak ortaya çıkabildiği gibi, güneş ışığında cilde parfüm sıkıldığı zaman da ortaya çıkması da söz konusudur.

Cilt lekeleri, yaz dönemlerindeki güneşin yeryüzüne dik olarak gelmesiyle alakalı olarak, yansımayla da oluşabilmektedir. Gölgede olunsa bile mutlaka güneş koruyucu kullanmak gerekir.

CİLT LEKELERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cilt lekeleri, özellikle son dönemde gelişen lazer teknolojileriyle çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bunun için bir kaç alternatif lazer teknolojisi mevcuttur.

Bu lazer teknolojileriyle, cilt lekelerinin yüzde 80'ine yakını, iki ya da üç seansta çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Gözle veya mikroskopla gözüken cilt lekeleri her halükarda tedavi edilir fakat cilt sürekli kendini yenileyen bir organımızdır. Dolayısıyla bu lekeler tedavi edilse bile, cildin altından yeni gelecek deri katmanında da lekeler olabilir.