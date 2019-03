RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her alanda iyileşme sağladık. Türkiye'yi büyüttük ama her şeyi çözdüğümüz ve her sorunu hallettiğimiz iddiasında değiliz. Daha çok yapacak işimiz var." dedi.

- "Doğru bildiğimizi açıkça size söyleme erdemine sahip insanlarız"

Yazıcı, seçime birkaç gün kaldığını anımsatarak, "Sandığa gideceğiz. Türlü söylentiler duyuyoruz. Sakın itibar etmeyin. Bizden duymadığınız herhangi bir söylentiyi bizlere asla addetmeyiniz. Biz doğru bildiğimizi açıkça size söyleme erdemine sahip insanlarız. Aziz milletimizden gizli saklı hiçbir işimiz ve hiçbir hesabımız olamaz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası kuruluşlardan görevini yapmayanlara karşı dillendirdiği vicdani değerler dolayısıyla hedef halinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu seçimde millete yaslanan Recep Tayyip Erdoğan'ın halk nezdinde desteği ne olacak, ona bakıyorlar. Arzu ediyorlar ki bu destek azalsın. 31 Mart günü Türkiye aleyhinde beklenti içinde olanlara ders vermeye kararlı mı Çayeli? Bunu lafta bırakmamalıyız. Dostumuz ve nazımız geçtiğimiz herkese bu gerçeği hatırlatmalıyız. Fantezi yapma lüksümüz yok. Biz çok iş yaptık. Türkiye'nin her sorununa el attık. Her alanda iyileşme sağladık. Türkiye'yi büyüttük ama her şeyi çözdüğümüz ve her sorunu hallettiğimiz iddiasında değiliz. Daha çok yapacak işimiz var. Birlikte yapacağız."

Yazıcı, konuşmasının ardından vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.