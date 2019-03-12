"Daha çok yerli enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte ihracat, ithalatın önüne geçti. Ancak ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." dedi. Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bakanlığının kimsenin karanlıkta, soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirtti. Geçmişte elektrikte arzın yeterli olmadığını ve yeteri kadar üretim bulunmadığını ifade eden Dönmez, "Tüketimi, talebi karşılayacak elektrik kurulu gücümüz yoktu. Bazı yerlerde kesinti uygulamak suretiyle bu işi yönetmeye çalıştık. Son 15 yılda yapılan yatırımlarla beraber elektrikte artık arz güvenliği problemi kalmamıştır. Fazlamız var, eksiğimiz yok." dedi. Dönmez, elektrikte ihracatın, ithalatın önüne geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkartmış olduk. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde rekor kırdık. Yıllık 101,5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Yeter mi? Yetmez. Hala yurt dışından 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Evet kömürümüzün kalitesi çok iyi değil. Özellikle bu bölgede yaşayanlar bilir ama buna rağmen gelişen teknolojiyle birlikte bu kömürleri de sonuna kadar kullanmaya kararlıyız. Son iki yılda yaklaşık 5 bin megavatlık yerli kömür termik santrali projesi hazırladık. Bunlardan ilkinin ihalesini de geçtiğimiz yıllarda yaptık." Afşin-Elbistan bölgesinde de en az iki termik santral projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Dönmez, ilk etapta C sektörüyle alakalı olarak hazırlıkları tamamladıklarını, yakında ihaleye çıkacaklarını belirtti.