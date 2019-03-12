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"Daha çok yerli enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - Elektrikte ihracat, ithalatın önüne geçti. Ancak ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" - "Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkartmış olduk. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde bir rekor kırdık. Yıllık 101,5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu" - "Son iki yılda yaklaşık 5 bin megavatlık yerli kömür termik santrali projesi hazırladık. Bunlardan ilkinin ihalesini de geçtiğimiz yıllarda yaptık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte ihracat, ithalatın önüne geçti. Ancak ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bakanlığının kimsenin karanlıkta, soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Geçmişte elektrikte arzın yeterli olmadığını ve yeteri kadar üretim bulunmadığını ifade eden Dönmez, "Tüketimi, talebi karşılayacak elektrik kurulu gücümüz yoktu. Bazı yerlerde kesinti uygulamak suretiyle bu işi yönetmeye çalıştık. Son 15 yılda yapılan yatırımlarla beraber elektrikte artık arz güvenliği problemi kalmamıştır. Fazlamız var, eksiğimiz yok." dedi.

Dönmez, elektrikte ihracatın, ithalatın önüne geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkartmış olduk. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde rekor kırdık. Yıllık 101,5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Yeter mi? Yetmez. Hala yurt dışından 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Evet kömürümüzün kalitesi çok iyi değil. Özellikle bu bölgede yaşayanlar bilir ama buna rağmen gelişen teknolojiyle birlikte bu kömürleri de sonuna kadar kullanmaya kararlıyız. Son iki yılda yaklaşık 5 bin megavatlık yerli kömür termik santrali projesi hazırladık. Bunlardan ilkinin ihalesini de geçtiğimiz yıllarda yaptık."

Afşin-Elbistan bölgesinde de en az iki termik santral projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Dönmez, ilk etapta C sektörüyle alakalı olarak hazırlıkları tamamladıklarını, yakında ihaleye çıkacaklarını belirtti.

- "Bölgede üretimi ve istihdamı artıracağız"

Afşin-Elbistan bölgesinde uzun süreden beri devre dışı kalan santralin Danıştay kararıyla devrinin gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, şu anda deneme üretimi yapıldığını, uzun süre kapalı kaldığı için deneme test üretimlerinde bazı sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Dönmez, özellikle baca gazı arıtma sistemiyle alakalı hem EÜAŞ hem de işletmeyi devralan firmayı kesin olarak uyardıklarını vurgulayarak, "Baca gazı arıtma tesisi çalışmayacaksa santrali çalıştırmayacaksınız. Emisyon değerlerine hassasiyetle uyulmasını bekliyoruz. Bunun siz de biz de takipçisi olacağız. Bunda kararlıyız." dedi.

Devri yapılan santralde yeni firmanın yaklaşık 3 bin işçi istihdam ettiğini, yaklaşık 2 bin işçinin de EÜAŞ bünyesinde çalışmasıyla 5 bin civarında işçinin burada istihdam edildiğini dile getiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bazıları 'burada işçi azaltılacakmış, üretim düşecekmiş' diye dedikodu yapmaya başlamış. Böyle bir şey olsa biz işçi alımı yapar mıyız? Daha geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 750 işçi aldık. Şimdi yeni projelerimizi de hazırlıyoruz. Onlarla birlikte bu bölgede üretimi ve istihdamı artıracağız. Afşin-Elbistan bölgesindeki bu kömürü kullanmaya kararlıyız. Hiçbir işçi kardeşimizi de mağdur etmeyeceğiz. EÜAŞ büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşçi kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamak için de azami gayret göstereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Afşin-Elibstan Termik Santrali Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kahramanmaraş

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